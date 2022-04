Ceará x RB Bragantino ao vivo pelo Brasileirão Série A 2022; siga transmissão

Ceará e RB Bragantino se enfrentam hoje, 30, às 16h30min, na Arena Castelão, no Ceará, em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão Série A 2022. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Embalado pelos resultados recentes na Copa do Brasil e Sul-Americana, o Ceará entra em campo hoje diante do RB Bragantino, às 16h30min, na Arena Castelão, querendo consolidar o bom momento também na Série A do Campeonato Brasileiro. O embate será um confronto direto entre as equipes na tabela de classificação, já que somente dois pontos separam o Vovô (15º) do Massa Bruta (7º). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x RB Bragantino ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x RB Bragantino ao vivo: ouça via Facebook

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escalações de Ceará e RB Bragantino

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard C. e Geovane; Mendoza, Vina e Erick. Técnico: Dorival Júnior.



RB Bragantino

4-3-3: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Ramon; Jadsom, Lucas Evangelista e Hyoran; Helinho, Sorriso e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.



Como chegam Ceará e RB Bragantino para o jogo

Nas duas primeiras rodadas da elite nacional, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou uma grande vitória sobre o Palmeiras, fora de casa, por 3 a 2, mas foi derrotado pelo Botafogo atuando no Gigante da Boa Vista, por 3 a 1. O Clássico-Rei da terceira rodada, que deveria ter acontecido no dia 23 de abril, foi adiado para o início de junho, deixando o Ceará com um jogo a menos em relação aos demais times que disputam o torneio.

O Massa Bruta, apesar de invicto no Brasileirão, com uma vitória e dois empates, foi derrotado por 2 a 0 pelo Estudiantes-ARG na última terça-feira, 26, pela Sul-Americana. Para o confronto contra o Ceará, o treinador Maurício Barbieri terá uma lista extensa de desfalques. Ao todo, serão 10 ausências: Artur, Luan Cândido, Carlos Eduardo, Leandrinho, Natan, Emi Martínez, Praxedes, Raul, Maycon e Gabriel Novaes.

Tags