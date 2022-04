Zagueiro Messias, do Ceará, figura na seleção da terceira rodada da Sul-Americana

Autor do segundo gol e um dos destaques do Ceará na vitória por 2 a 0 sobre o General Caballero, o zagueiro Messias está na seleção da terceira rodada da Copa Sul-Americana. Além do defensor alvinegro, outros dois jogadores brasileiros também aparecem na escalação: Igor Gomes, do São Paulo, e Alemão, do Internacional.

Titular absoluto do escrete preto-e-branco, o zagueiro é o segundo com mais bolas rebatidas entre todos os atletas que participam da Copa Sul-Americana. Ao todo, o defensor afastou 33 bolas, o que representa uma média de 11 por partida, atrás somente de Maicon, do Santos, que soma 47 neste mesmo recorte de jogos, segundo dados do Footstats.

Sobre o assunto Ceará fará cinco jogos em casa dos próximos seis que tem pela frente

Ceará projeta venda de 500 mil unidades em linha própria de chuteiras

Ceará enfrenta o RB Bragantino querendo alavancar na tabela do Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gol marcado por Messias diante do General Caballero foi o primeiro dele na atual temporada. Em 2021, o zagueiro balançou as redes duas vezes, além de uma assistência.

Confira a seleção da terceira rodada da Sul-Americana:

3-4-3: S. Mele (Unión Santa Fé-ARG); Messias, Salaberry (River Plate-URU) e Echeverría (Everton-CHI); Iberico (Melgar-PER), Igor Gomes (São Paulo), D. Blanco (Independiente-ARG), Albornoz (Júnior Barranquilla-COL); Alvarado (LDU-EQU), Alemão (Internacional) e Sand (Lanús-ARG).