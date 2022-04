Ceará tem dúvida no ataque para encarar o RB Bragantino; veja quais são as opções de Dorival

O técnico Dorival Júnior terá alguns problemas no setor de ataque do Ceará para a partida contra o RB Bragantino. Entre os jogadores que compõem o trio ofensivo titular, somente Vina deve ir a campo, já que Lima está suspenso e Mendoza segue como dúvida devido a um desconforto na parte posterior da coxa.

Sem a dupla, Dorival perde a principal formação de ataque que tem utilizado neste início de trabalho. Juntos, Vina, Mendoza e Lima marcaram sete dos 12 gols feitos pelo Vovô nos seis jogos sob o comando do treinador, o que representa 58% dos tentos.

Diante do cenário, Erick, que atuou como titular diante do General Caballero substituindo Mendoza, deve seguir entre os 11 iniciais. Para o lugar de Lima, as possibilidades de escolha são vastas: Iury Castilho, João Victor, Kelvyn, Wescley e Dentinho — este último com menos chances, já que não entra em campo desde o início de março.

Outra alternativa é mudar a formação tática da equipe, abrindo mão do 4-3-3 para atuar no 4-4-2, com Vina compondo o meio-campo, além de Cléber e Erick na frente, algo improvável e que dificilmente irá acontecer. Desta forma, a expectativa é de que o trio escolhido seja Iury Castilho, Vina e Erick.

O embate entre o Alvinegro de Porangabuçu e o RB Bragantino acontece neste sábado, 30, às 16h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Série A. O Vovô ocupa a 15ª colocação da tabela com três pontos, mas com um jogo a menos em relação aos demais clubes, já que o Clássico-Rei válido pela terceira rodada foi adiado para o início de junho.

