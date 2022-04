Ceará fará cinco jogos em casa dos próximos seis que tem pela frente

Nos próximos 17 dias o Ceará vai disputar seis partidas por três competições diferentes. Para aliviar um pouco o calendário cruel, no entanto, cinco desses jogos serão em casa, no Castelão.

O Vovô inicia a série neste sábado, 30, diante do Red Bull Bragantino, pela quarta rodada da Série A do Brasileiro. Três dias depois, na próxima terça-feira, 3, no mesmo palco, a equipe alvinegra receberá o Deportivo La Guaira, da Venezuela, em disputa pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Depois desses dois compromissos, a delegação do Ceará vai embarcar para o Paraná e enfrentará o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro no dia 7, um sábado, na Arena da Baixada. O Vovô retornará a Fortaleza e na quarta-feira seguinte, dia 11, tem duelo eliminatório contra o Tombense-MG pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia 14 de maio, também um sábado, o Ceará vai estar no gramado do Castelão novamente, para duelar contra o Flamengo, pela Série A. Três dias depois, o Vovô retornará à praça esportiva e fechará essa sequência contra o General Caballero, do Paraguai, no dia 17 de maio, pela “Sula”.

É importante que o Alvinegro saiba aproveitar bem o fator casa, porque depois desses seis duelos, o time fará três partidas consecutivas fora de casa, contra Santos, Independiente-ARG e São Paulo.



Tags