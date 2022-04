Ceará enfrenta o RB Bragantino querendo alavancar na tabela do Brasileirão

O duelo entre o Vovô e o Massa Bruta acontece neste sábado, 30, às 16h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, as equipes empataram nos dois confrontos que fizeram pela elite nacional

Embalado pelos resultados recentes na Copa do Brasil e Sul-Americana, o Ceará entra em campo hoje diante do RB Bragantino, às 16h30min, na Arena Castelão, querendo consolidar o bom momento também na Série A do Campeonato Brasileiro. O embate será um confronto direto entre as equipes na tabela de classificação, já que somente dois pontos separam o Vovô (15º) do Massa Bruta (7º).

Nas duas primeiras rodadas da elite nacional, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou uma grande vitória sobre o Palmeiras, fora de casa, por 3 a 2, mas foi derrotado pelo Botafogo atuando no Gigante da Boa Vista, por 3 a 1. O Clássico-Rei da terceira rodada, que deveria ter acontecido no dia 23 de abril, foi adiado para o início de junho, deixando o Ceará com um jogo a menos em relação aos demais times que disputam o torneio.

Após o revés para o Fogão, o Vovô emendou duas vitórias consecutivas, contra o Tombense (2 a 0), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e diante do General Caballero (2 a 0), pela Sul-Americana, competição pelo qual o Alvinegro é a única equipe, ao lado do São Paulo, com 100% de aproveitamento. No panorama geral, desde que Dorival Júnior assumiu o comando técnico do escrete preto-e-branco, foram cinco triunfos e somente uma derrota — ou seja, 83% de aproveitamento.

O Massa Bruta, apesar de invicto no Brasileirão, com uma vitória e dois empates, foi derrotado por 2 a 0 pelo Estudiantes-ARG na última terça-feira, 26, pela Sul-Americana. Para o confronto contra o Ceará, o treinador Maurício Barbieri terá uma lista extensa de desfalques. Ao todo, serão 10 ausências: Artur, Luan Cândido, Carlos Eduardo, Leandrinho, Natan, Emi Martínez, Praxedes, Raul, Maycon e Gabriel Novaes.

Dorival Júnior também terá problemas importantes relacionados à desfalques, principalmente no setor ofensivo. Lima, suspenso, além de Luiz Otávio e Léo Rafael, lesionados, estão fora do embate. Mendoza, com desconforto muscular, é dúvida, assim como Richardson e Zé Roberto, que tiveram lesões recentes. Matheus Peixoto, em fase de transição, também não deve constar entre os relacionados.

Ceará x RB Bragantino

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Geovane; Iury Castilho, Vina e Erick. Técnico: Dorival Júnior.

RB Bragantino

4-3-3: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Ramon; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Sorriso e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Local: Arena Castelão

Data: 30/4/2022

Horário: 16h30min (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Auxiliares: Kléber Lúcio Gil (SC) e Henrique Neu (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Rádio O POVO CBN e Premiere

