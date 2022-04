Independiente vence o La Guaira e segue atrás do Ceará na Sul-Americana

Time argentino agora soma seis pontos no Grupo G da Sul-Americana e permanece atrás do Ceará, na segunda posição

Pelo Grupo G da Copa Sul-Americana, o Independiente visitou o Deportivo La Guaira na última terça-feira, 26, e venceu os venezuelanos por 2 a 0, com gols de Domingo Blanco e Leandro Fernández. Com a vitória, os argentinos ficam com seis pontos, três a menos que o Ceará, e seguem na segunda colocação.

Brigando pela primeira colocação do Grupo, Ceará e Independiente voltam a se enfrentar apenas na última rodada da fase de grupos, que pode decidir quem será o classificado para as oitavas de final da competição.

Com o resultado, o Deportivo La Guaira continua com um ponto e permanece na terceira colocação. Com o mesmo número de pontos, mas com menor saldo de gols, o General Caballero segue na lanterna do Grupo G após derrota para o Ceará.

Na próxima rodada, o Ceará recebe o Deportivo La Guaira no dia 3 de maio, às 21h30, na Arena Castelão, enquanto o Independiente visita o General Caballero no mesmo dia e horário.

Classificação: Grupo G – Copa Sul-Americana



1° Ceará – 9 pts

2° Independiente – 6 pts

3° Deportivo La Guaira – 1 pt

4° General Caballero – 1 pt

