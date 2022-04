Ceará encara General Caballero e mira vantagem na liderança da Sul-Americana

O confronto entre o Rojo Mallorquín e o Alvinegro do Porangabuçu acontece nesta terça-feira, 26, às 19h15min, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada do torneio continental

Líder isolado do grupo G, o Ceará chega confiante para encarar o General Caballero-PAR nesta terça-feira, 26, às 19h15min, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai. A partida é válida pela terceira fase da Copa Sul-Americana. Após dois triunfos, o duelo contra os paraguaios pode deixar o Vovô em vantagem na busca por uma vaga na próxima fase do torneio.

Com seis pontos, o escrete preto-e-branco tem 100% de aproveitamento na competição internacional. Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o time cearense derrotou, de virada, o Independiente-ARG, por 2 a 1, na estreia da equipe na Sul-Americana. Na segunda rodada do certame, o Alvinegro venceu o Deportivo La Guaira-VEN por 2 a 0, fora de casa.

O comandante alvinegro tem buscado manter o padrão do time independentemente do mando de campo. Depois da queda no Campeonato Cearense, o time de Porangabuçu soma cinco vitórias seguidas como visitante. Em nove jogos disputados fora de casa, o Vovô acumula sete triunfos, um empate e somente uma derrota. Com um aproveitamento de 81,4% fora de seus domínios, o Ceará busca a sexta vitória consecutiva longe do Castelão e a oitava no ano. O retrospecto positivo distante do Gigante da Boa Vista pode ser decisivo para que o time se mantenha na liderança isolada da chave.

Nas duas vitórias pela competição, o Vovô marcou quatro gols e foi vazado em apenas uma oportunidade. Caso vença o General Caballero, o Alvinegro do Porangabuçu pode abrir cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. Para isso acontecer, o Independiente-ARG não pode vencer o Deportivo La Guaira-VEN. Os clubes argentino e venezuelano se enfrentam nesta terça também às 19h15min, no Estadio Olímpico, em Caracas-VEN.

A equipe de Avellaneda está na segunda posição com três pontos, enquanto o La Guaira e Caballero somam um ponto cada.

O escrete do Porangabuçu conta com o bom momento do trio ofensivo formado por Vina, Lima e Mendoza. Os três são responsáveis por sete dos dez gols marcados em cinco partidas sob o comando de Dorival Júnior.

Do time que estava disponível contra o Tombense-MG pela Copa do Brasil, o meia Léo Rafael, os atacante Zé Roberto e Mendoza, e o zagueiro Luiz Otávio não seguiram com a delegação para o Paraguai. Punido por mais um jogo de suspensão pela expulsão contra o Independiente, Nino Paraíba também está fora.

Apesar da extensa lista de desfalques, o Ceará deve contar com os retornos de Bruno Pacheco e Richard à equipe titular. O grupo alvinegro chegou à capital paraguaia no domingo, 24. Os atletas realizaram dois treinamentos em Assunção sob o comando de Dorival Júnior.

A principal dúvida na escalação é no meio de campo. Sem Richardson e Fernando Sobral, ambos se recuperando de lesão, Lucas Ribeiro e Geovane brigam por uma vaga na volância para formar a trinca com Rodrigo Lindoso e Richard.

O adversário do Alvinegro não vive bom momento na temporada. Após empate sem gols contra o 12 de Octubre pelo Campeonato Paraguaio, o treinador Gustavo Bobadilla deixou o comando técnico da equipe. O substituto escolhido pela diretoria é o argentino argentino Luciano Theiler, que estreou com derrota por 3 a 2 para o Olimpia no último sábado, atuando como mandante.

Com o resultado, o Rojo de Mallorquín chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória. Na Copa Sul-Americana, estreou com empate de 1 a 1 em casa diante do La Guaira. Na segunda rodada foi derrotado pelo Independiente-ARG pelo placar de 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

General Caballero x Ceará

General Caballero:

4-4-2: Arévalos Jara; Mareco Colmán, Barreto Vieira, Leandro Corulo e Lezcano Olmedo; Juan Heinze, José Vera, Luis Fernández e Walter Rodríguez; Junior Marabel e Clementino González. Técnico: Luciano Theiler.

Ceará:

4-3-3: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, G. Lacerda e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Geovane (Lucas Ribeiro); Erick, Vina e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, Paraguai

Horário: 19h15min (Brasília)

Data: terça-feira, 26 de abril

Árbitro: Jhon Hiniestroza (COL)

Auxiliares: Wilmar Navarro (COL) e Alexander Guzman (COL)

Transmissão: Rádio O POVO CBN e Conmebol TV



