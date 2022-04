Adversário do Ceará, General Caballero possui defesa inconsistente; assista à análise

O Esportes O POVO analisou em vídeo o próximo adversário do Ceará na Copa Sul-Americana

Terceiro adversário do Ceará na Copa Sul-Americana, o General Caballero busca primeira vitória na competição. O clube paraguaio não vence há seis jogos e substituiu a comissão técnica às vésperas do duelo contra o Alvinegro.

Apesar de ter sido substituído na última semana, a equipe ainda herda as ideias do técnico Gustavo Bobadilla. O Esportes O POVO elaborou uma análise em vídeo sobre como jogava o Rojo de Mallonquín sob o comando do ex-treinador.

Sobre o assunto Torcedores recepcionam Ceará em chegada ao Paraguai antes de jogo pela Sul-Americana; veja vídeo

Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Red Bull Bragantino pela Série A

Erick destaca importância de jogo do Ceará contra o General Caballero pela Sula: "Não tem favorito"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista à análise abaixo



Tags