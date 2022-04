Vina alcança marca de maior goleador do Ceará na Copa do Brasil

Com os dois tentos marcados no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, Vina chegou a sete tentos com a camisa alvinegra no principal torneio nacional

Autor dos gols do Ceará na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense-MG, conquistada na noite desta quarta-feira, 20, o meia-atacante Vina igualou-se ao atacante Bill (que hoje atua na Tailândia) como maior artilheiro do Vovô na Copa do Brasil.

A informação foi confirmada pelo próprio Ceará. Com os dois tentos marcados no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, Vina chegou a sete tentos com a camisa alvinegra no principal torneio nacional.

Nesta edição da Copa do Brasil, o camisa 29 já havia marcado contra a Tuna Luso-PA, na segunda fase, em jogo realizado no Castelão. Os outros quatro gols foram anotados no certame de 2020. Naquele ano, pelo torneio, Vina fez gols contra Vitória, Brusque, Santos e Palmeiras.

Principal jogador do elenco Alvinegro, o meia-atacante é artilheiro do time na temporada, com 7 gols marcados, mas participação direta em 10, devido a três assistências.

Nas redes sociais do Ceará, Vina ofereceu um dos gols marcados contra o Tombense-MG para o médico Joaquim Garcia, que integra o departamento médico do clube.

"Muito feliz pelo gol e o segundo eu queria dedicar ao meu amigo, doutor Joaquim (Garcia), que completou 400 jogos (no clube). Deus abençoe ele. Agora é descansar, mudar, a chavinha de novo, porque terça-feira tem Sul-Americana, outra competição importante para nós, para a gente ir lá no Paraguai, fazer um grande jogo e, se Deus quiser, voltar para a capital com seis pontos", disse.

