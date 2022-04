Lindoso valoriza vitória do Ceará sobre Tombense com um atleta a menos: "Mostramos nossa força"

Volante destacou superação do grupo alvinegro, que atuou um tempo todo em inferioridade numérica. Ele também amenizou a expulsão do zagueiro Messias

Apesar dos muitos desfalques e de perder o zagueiro Messias, por expulsão, logo no início do segundo tempo, o Ceará conseguiu bater o Tombense-MG por 2 a 0 em Minas Gerais no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O resultado, segundo o volante Rodrigo Lindoso, mostrou a força do elenco alvinegro.

"A gente fala a semana toda que o que vai ficar para o resto da competição e do ano é o grupo e mostramos nossa força. Mesmo com um a menos, a gente criou ali uma chance de fazer o terceiro gol. Mostramos nossa força num jogo difícil, em um campo difícil, o time deles vem numa evolução boa, então acho que a gente teve uma vitória bastante leve, até pela dificuldade que o Tombense nos propôs aqui no jogo", disse o atleta do Vovô.

Lindoso amenizou também o lance da expulsão de Messias, que levou vermelho direto após agarrar o atacante Mingotti, enquanto ele partia para o gol, com apenas o goleiro à frente, após receber um lançamento do campo de defesa (chance clara de marcar).

“Foi um acaso ali, eu acho que na situação em que o Messias estava, eu faria o mesmo”, disse o volante. Sem jogo no fim de semana pela Série A do Brasileiro — o Clássico-Rei da 3ª rodada foi adiado devido às finais do Campeonato Cearense —, o elenco do Vovô agora se concentra no jogo da próxima terça-feira, no Paraguai, contra o General Caballero, pela Copa Sul-Americana.



