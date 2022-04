Dorival avalia vantagem do Ceará sobre Tombense: "Considerável, mas não é definitiva"

Apesar da boa vitória fora de casa por 2 a 0, com dois gols de Vina, treinador alvinegro prega cautela para o jogo da volta pela terceira fase da Copa do Brasil, marcado para 11 de maio

Em noite iluminada de Vina, o Ceará bateu o Tombense por 2 a 0, em Muriaé, no interior de Minas Gerais, e encaminhou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Entretanto, para o comandante alvinegro, Dorival Júnior, é preciso atenção para a equipe não passar por complicações em casa.

"O resultado foi importante, a vantagem é considerável, mas não é definitiva. Nós teremos que ter muito cuidado, isso é um fator que não podemos relevar", destaca o treinador.

Sobre o assunto Vina alcança marca de maior goleador do Ceará na Copa do Brasil

Richard e Bruno Pacheco irão se juntar ao elenco do Ceará no Rio de Janeiro

Ceará melhora números ofensivos após chegada de Dorival Júnior

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o próximo embate entre as duas equipes, agendado para o dia 11 de maio, às 19 horas, na Arena Castelão, o Vovô não poderá contar com Messias, que foi expulso durante a segunda etapa da partida. Assim como os bons resultados, as expulsões também têm sido uma constante no Ceará de Dorival Júnior. Em quatro dos cinco jogos do novo treinador, o alvinegro acabou a partida com um jogador expulso.

"É um fator que tem desequilibrado, que tem comprometido, inclusive que pode nos levar a um prejuízo muito maior. A falta de um atleta na rodada seguinte tem um peso significativo, e nós não podemos continuar com esse tipo de situação acontecendo a todo momento", avalia.

Dorival reconhece ainda que, apesar dos dois gols marcados por Vina e do fato do time não ter sido vazado durante a partida contra o Tombense, o resultado poderia ter sido bem diferente por causa do cartão vermelho.

"Esse jogo, principalmente (com) a saída do Messias, logo no início do segundo tempo, poderia ter comprometido completamente o resultado e tornado ainda mais complicado e difícil o retorno para o segundo jogo em casa. Então, temos que ter muito cuidado".

Após a boa vitória em Minas Gerais, o Ceará só volta a campo na próxima terça-feira, 26, quando enfrenta o General Caballero-PAR pela Copa Sul-Americana. A partida acontece no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, às 19h15min. Com folga no calendário de jogos durante o próximo fim de semana, Dorival Júnior pretende realizar, pelo menos, três treinamentos completos entre sexta, 22, e domingo, 24.

Caso vença a partida no Paraguai, o Ceará mantém a liderança do grupo, já que é a única equipe que pode chegar aos nove pontos na rodada. "Um jogo difícil, complicado, mas um jogo fundamental e importantíssimo para a nossa classificação", avalia Dorival.

Tags