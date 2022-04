Ceará faz treino no Rio de Janeiro antes de jogo contra o Tombense

A atividade aconteceu pelo período da manhã no CT da Aeronáutico. De tarde, a delegação do Vovô embarcou de ônibus para a cidade de Muriaé, em Minas Gerais, local do jogo desta quarta-feira, 20, pela Copa do Brasil

O Ceará encerrou nesta terça-feira a preparação para o jogo contra o Tombense, pela Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, o elenco alvinegro realizou um treino no CT da Aeronáutica pelo período da manhã e, momentos após o almoço, embarcaram em um ônibus para a cidade de Muriaé, em Minas Gerais, trajeto que tem duração de cerca de quatro horas e meia.

O embate entre o Vovô e o Gavião-Carcará acontece nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, no Estádio Soares de Azevedo, pelo jogo de ida da terceira fase do certame nacional. Para a partida, o treinador Dorival Júnior não poderá contar com uma longa lista de atletas, como Fernando Sobral, Richardson, Richard, Bruno Pacheco, Victor Luís, Dentinho e Matheus Peixoto, que permaneceram em Fortaleza.

Sem Richard, Fernando Sobral e Richardson, o treinador alvinegro deverá utilizar Rodrigo Lindoso, Geovane e Léo Rafael na formação do meio-campo. Na lateral-esquerda, sem os dois principais atletas do setor, Kelvyn deverá ganhar uma chance. No ataque, Vina retorna após cumprir suspensão diante do Botafogo, pela Série A.