Ceará e Tombense se enfrentam pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

A partida entre o Vovô e o Gavião-Carcará acontece nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, no Estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Com uma premiação de R$ 3 milhões em jogo, Ceará e Tombense-MG fazem, nesta quarta-feira, 20, o confronto de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O inédito embate, já que os clubes nunca se enfrentaram na história, acontecerá às 21h30min no Estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais.

Nas fases anteriores, disputadas em jogos únicos e eliminatórios, o Alvinegro de Porangabuçu avançou sem grandes problemas. Na primeira rodada, o clube cearense derrotou o São Raimundo-RR por 3 a 0, fora de casa, com gols de Mendoza, Cléber e João Vitor (contra). Diante do Tuna Luso-PA, desta vez atuando na Arena Castelão, Vina e Cléber balançaram as redes e garantiram a vitória por 2 a 0. Ambos triunfos — que renderam mais de R$ 4,6 milhões — aconteceram ainda sob o comando do ex-treinador da equipe, Tiago Nunes.

O Tombense, por outro lado, passou por dificuldades. A primeira rodada foi contra um outro time cearense, o Icasa, duelo que terminou sem gols, mas com a classificação do Gavião-Carcará, tendo em vista que a fase de entrada do certame nacional dá ao clube melhor ranqueado a vantagem do empate. Na rodada seguinte, diante do Moto Club-MA, a decisão foi para os pênaltis após 1 a 1 no tempo regulamentar e o clube mineiro levou a melhor: 4 a 2 nas cobranças.

Embora tenha sofrido na Copa do Brasil, o Tombense vive nesta temporada o seu melhor momento em 107 anos de existência. Em 2021, o Gavião-Carcará conquistou o inédito acesso à Série B do Brasileirão, pelo qual possui dois pontos em duas rodadas disputadas. Entre os destaques da equipe, o principal é Ciel, velho conhecido da torcida alvinegra. O veterano atacante de 40 anos, que soma quatro passagens pelo Ceará (2006, 2008, 2009 e 2016), marcou nove gols em 14 partidas pelo Colorado mineiro e é o artilheiro do time no ano.

Para o embate, Dorival terá uma longa lista de desfalques. Fernando Sobral, Richardson, Richard, Bruno Pacheco, Victor Luís e Dentinho, lesionados, não viajaram com o time para Minas Gerais e seguem em tratamento no departamento médico do clube. Matheus Peixoto, aprimorando questões físicas, também permaneceu em Fortaleza. Em contrapartida, o técnico conta com o importante retorno de Vina, que esteve fora do último jogo do time por suspensão.

Tombense x Ceará

Tombense

4-3-3: Rafael Santos; David, Jordan, Roger Carvalho e Manoel; Gustavo Cazonatti, Zé Ricardo e Igor Henrique; Everton, Keké e Ciel. Técnico: Hemerson Maria.

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Kelvyn; Rodrigo Lindoso, Geovane e Léo Rafael (Zé Roberto); Mendoza, Vina e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Estádio Soares de Azevedo, Muriaé (MG)

Data e horário: quarta-feira, 20, às 21h30min

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro (BA) e Elicarlos Franco (BA)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, Premiere e SporTV



