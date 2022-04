Ceará x Botafogo ao vivo pela Série A 2022; siga transmissão

Ceará e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 17 de abril (17/04), em jogo válido pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Botafogo ao vivo: ouça via Youtube

Escalação de Ceará e Botafogo

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard Coelho e Richardson; Mendoza, Zé Roberto e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

Botafogo

4-3-3: Diego Loureiro; Saravia, Sampaio, Kanu e Daniel Borges; Patrick de Paula, Oyama e Chay; Diego Gonçalves, Victor Sá e Erison. Técnico: Luís Castro.

Como chegam Ceará e Botafogo para o jogo

Embalado, o Alvinegro de Porangabuçu venceu os últimos três jogos que disputou, todos sob o comando de Dorival Júnior. Com o experiente treinador na beira do gramado, o Vovô derrotou o Independiente-ARG (2 a 1) e o Deportivo La Guaira-VEN (2 a 0) pela Copa Sul-Americana, torneio pelo qual lidera o Grupo G, e também superou o Palmeiras (3 a 2), atual bicampeão da Libertadores, fora de casa, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.



O Botafogo-RJ, por outro lado, estreou no Brasileirão com derrota por 3 a 1 para o Corinthians-SP, em pleno Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O Fogão passa por um processo de reformulação após vender 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para o empresário John Textor. O milionário norte-americano tem feito investimentos altos e realizou diversas novas contratações com o intuito de reforçar o elenco carioca.



