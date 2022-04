La Guaira x Ceará ao vivo pela Copa Sul-Americana 2022; siga transmissão

Embalado e confiante, é desta forma que o Ceará chega à Venezuela para encarar o Deportivo La Guaira nesta terça-feira, 12, às 19h15min, no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Líder do Grupo G com três pontos, o Alvinegro de Porangabuçu terá, diante do “El Naranja”, um confronto de suma importância para as suas pretensões no torneio continental. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



La Guaira x Ceará ao vivo: ouça

Escalação de La Guaira e Ceará

La Guaira

4-4-2: Carlos Olses; Luis Ovalle, Jiovany Ramos, Kendrys Silva e Jon Aramburu; Yohan Gumana, Rommell Ibarra, Arles Flores, Santiago Herrera; Sérgio Unrein e Jovanny Bolívar. Técnico: Daniel Farías.

Ceará

4-3-3: João Ricardo, Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Richardson; Mendoza, Vina e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

Como chegam La Guaira e Ceará para o jogo

Diferente de outros momentos nesta temporada, o cenário atual para o Vovô é muito positivo. Sob o comando do treinador Dorival Júnior, o escrete preto-e-branco derrotou, de virada, o tradicional Independiente-ARG, por 2 a 1, na última terça-feira, 5, na Arena Castelão, pela estreia da equipe na Sul-Americana.





Os relevantes triunfos, naturalmente, elevam a moral do clube cearense — e também as expectativas. O confronto diante do Deportivo La Guaira, entretanto, não deve ser simples, tendo em vista que o time venezuelano também vive um bom momento no ano. O “El Naranja” é o líder da primeira divisão do Campeonato Venezuelano, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota — revés este que aconteceu no último sábado, 9, para o Caracas. Na Sula, a equipe comandada pelo treinador Daniel Farías estreou com empate fora de casa diante do General Caballero-PAR.

