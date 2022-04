Bruno Pacheco projeta confronto difícil do Ceará contra La Guaira pela Sul-Americana

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco concedeu entrevista coletiva virtual em Caracas, na Venezuela, antes do confronto entre Deportivo La Guaira e Ceará, que acontece nesta terça-feira, 12, às 19h15 no horário de Brasília, em duelo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O atleta alvinegro projetou um duelo difícil contra os venezuelanos, mas afirmou que o Vovô tem condições de voltar ao Brasil com um bom resultado.

“Sempre trato o próximo jogo como o mais importante da temporada. Então para nossas pretensões na competição, a gente quer chegar lá na frente - conquistar coisas grandes - a gente precisa fazer por merecer. A gente tem um adversário muito difícil, a gente sabe que no campeonato (venezuelano) eles estão na primeira colocação. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas temos grandes condições de chegar aqui e fazer um bom jogo”, disse o lateral.

Bruno Pacheco também ressaltou a importância das vitórias contra o Independiente e Palmeiras, nas estreias do Alvinegro na Sul-Americana e Brasileirão, respectivamente, e diz que os jogadores também tem responsabilidade pelos resultados.

“É importante estar sempre vencendo, buscar as vitórias para dar confiança para o grupo. Claro que o professor Dorival chegando agora está dando continuidade no trabalho do Tiago (Nunes), ele mesmo fala isso. E a gente sabe que não é só responsabilidade do treinador, e sim também dos atletas. É manter os pés no chão. Não é porque a gente ganhou do Palmeiras que está tudo certo, e também quando a gente perder está tudo errado. Não, pelo contrário. Acho que a gente tem que ter humildade para poder buscar evolução em todos os jogos”, concluiu.

