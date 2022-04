Bruno Pacheco fala sobre sequência como titular do Ceará na temporada: "Fico feliz"

Bruno Pacheco voltou a assumir a titularidade na lateral-esquerda do Ceará após a lesão de Victor Luís antes do duelo contra o Independiente. Com atuações de alto nível na estreia da Sul-Americana e na vitória contra o Palmeiras, o atleta falou da sequência na equipe principal de Dorival Júnior.

“Fico feliz de estar podendo retornar, podendo voltar a jogar. Todo jogador quer estar em campo, quer estar jogando, quer estar podendo ajudar. E eu sou um cara muito de grupo, independente se eu vou estar jogando ou não, é claro que eu vou querer estar dentro de campo”, disse Bruno Pacheco.

Sobre o assunto Ceará: sem Nino Paraíba, Michel Macedo deverá ser o titular contra o Deportivo La Guaira

Embalado, Ceará enfrenta o La Guaira querendo se firmar na liderança da Sul-Americana

La Guaira x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bruno Pacheco também falou sobre o período de tratamento da lesão na coxa que o tirou dos gramados no início da temporada.

“Todo jogador quer estar dentro de campo, quer estar ajudando. Sou um cara muito difícil de ter lesão. Foram duas temporadas extremamente pesadas, tanto logística como jogos. Então era inevitável chegar um momento que infelizmente isso poderia acontecer, e aconteceu. Mas aconteceu em um momento que me ajudou por ser final de temporada, então tive um período de tratamento que me ajudou bastante”, concluiu.

Contra o Deportivo La Guaira nesta terça-feira, 12, Bruno Pacheco fará seu sexto jogo no ano, o quarto como titular.

Tags