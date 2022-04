Ceará: sem Nino Paraíba, Michel Macedo deverá ser o titular contra o Deportivo La Guaira

Expulso na estreia do Ceará na Copa Sul-Americana diante do Independiente-ARG, o lateral-direito Nino Paraíba será ausência para o embate contra o Deportivo La Guaira-VEN, pela segunda rodada do torneio continental. Desta forma, o treinador Dorival Júnior deverá escalar Michel Macedo no time titular.

Apesar de ter iniciado a temporada com a preferência entre os 11 iniciais da equipe comandada por Tiago Nunes, ex-treinador do Vovô, Michel Macedo perdeu o posto de titular após sofrer uma lesão no jogo contra o São Raimundo, pela Copa do Brasil, no dia 2 de março. Neste período em que ficou longe dos gramados — cerca de um mês —, Nino Paraíba assumiu a posição e se tornou um dos destaques da equipe.

Sobre o assunto Análise: saiba os cuidados que o Ceará deve ter contra o intenso e agressivo La Guaira

Ceará inicia venda de ingressos para estreia em casa na Série A diante do Botafogo

Ceará finaliza preparação e embarca à Venezuela para encarar o La Guaira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recuperado, Michel Macedo terá uma boa oportunidade para mostrar o seu futebol diante do Deportivo La Guaira, nesta terça-feira, 12, às 19h15min, no estádio Olímpico, em Caracas, Venezuela. Nesta temporada, o lateral-direito de 32 anos participou de oito partidas, uma delas pela Sul-Americana, na vitória por 2 a 1 sobre o Independiente-ARG, quando atuou por 19 minutos no lugar de Nino, que havia sido expulso.



Tags