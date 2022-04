Ceará inicia venda de ingressos para estreia em casa na Série A diante do Botafogo

Os preços das entradas variam de R$ 60 a R$ 280 e podem ser adquiridos no site Vozão Tickets ou nas lojas físicas do clube

O Ceará iniciou nesta segunda-feira, 11, a venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo na estreia do Vovô em casa pelo Brasileirão. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 17, às 19 horas, na Arena Castelão. Os preços das entradas variam de R$ 60 a R$ 280.

Os ingressos para acompanhar a partida nos setores superior e inferior, tanto norte quanto sul custam R$ 60. Para o superior central é de R$ 80 e no setor inferior central (bossa nova) o valor é de R$ 120. No setor especial, a entrada pode ser adquirida por R$ 120, enquanto no premium por R$ 280. Os preços são referentes ao valor da entrada inteira.

Os bilhetes podem ser comprados no site Vozão Tickets ou nas lojas físicas do clube. Na loja da sede o atendimento é feito de segunda a sexta de 9h às 17 horas e aos sábados, no horário de 9h às 12h. Nos shoppings, a comercialização das entradas acontecerá das 10h às 21 horas e aos domingos de 13h às 18h. As vendas online acontecem até 19 horas do próximo sábado, 16.

O clube já havia anunciado neste sábado, 9, a abertura de check-in para sócios-torcedores. Adeptos dos planos Vovô de Ouro, Mais Querido e Campeão da Popularidade podem garantir presença desde sábado. Titulares dos planos Time do Povo e Consulado Alvinegro podem executar recarga a partir desta segunda.

Para comparecer ao estádio, o torcedor acima de 18 anos deverá estar imunizado contra a Covid-19 com três doses. Além disso, é necessária a confirmação da vacinação no site do clube, após emissão do certificado no sistema Conecte SUS. Para jovens entre 12 e 17 anos, é obrigatória a comprovação de duas doses ou dose única. Os menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante da vacinação.

Veja pontos de venda:

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 9h às 19h30min.

Loja Vozão Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Loja Vozão Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz).

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy).

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana).

