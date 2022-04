Ceará finaliza preparação e embarca à Venezuela para encarar o La Guaira

Com exceção de Nino Paraíba, que foi expulso na estreia do Alvinegro contra o Independiente, todo o elenco que estava em São Paulo seguiu viagem para Caracas

O Ceará concluiu, nesta segunda-feira, 11, a preparação para a segunda rodada da Copa Conmebol Sul-Americana, diante do Deportivo La Guaira-VEN. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão, o clube permaneceu em São Paulo e realizou treinos no domingo e segunda-feira pela manhã no CT do Corinthians, antes de embarcar para Caracas/VEN.

A delegação do Vovô embarcou às 14 horas da capital paulista com destino à capital venezuelana, com conexão em Manaus/AM. A chegada do clube ao país está prevista para as 21 horas (Brasília).

Sobre o assunto Ceará vence o Independiente de virada por 2 a 1 na estreia da Copa Sul-Americana

Conversão de chances e roubadas de bolas: os números do Ceará na estreia de Dorival

Dorival Júnior exalta valentia do Ceará diante do Palmeiras e destaca atuação de Vina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com exceção de Nino Paraíba, que foi expulso diante do Independiente e cumpre suspensão, todo o grupo que esteve em São Paulo para o duelo contra o Palmeiras seguiu viagem para a Venezuela e estará a disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo. Michel Macedo deve ser o substituto na lateral direita.

Deportivo La Guaira e Ceará se enfrentam nesta terça-feira, 12, às 19h15, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas.

Tags