Lesionado, Victor Luis está fora de Ceará x Independiente pela Sul-Americana

O lateral-esquerdo foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e será ausência do Vovô na estreia do time no torneio continental

Diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita, o lateral Victor Luis será ausência do Ceará para o confronto de logo mais diante do Independiente-ARG, na Arena Castelão, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Destaque do Alvinegro de Porangabuçu nesta temporada, o lateral-esquerdo atuou em 11 jogos e marcou três gols, sendo utilizado com frequência na equipe titular do ex-treinador do clube, Tiago Nunes. Com a ausência de Victor Luis, Dorival Júnior, que faz sua estreia como comandante do Vovô nesta terça-feira, 5, optou pela entrada de Bruno Pacheco.

Além de Victor Luis, o centroavante Jael e o lateral-direito Buiú também seguem no departamento médico e estão fora do embate contra o time argentino. Atletas como o atacante Iury Castilho e o volante Richard, recuperados após algumas semanas longe dos gramados, retornam e estão à disposição de Dorival.