Ceará encerra preparativos para encarar o Independiente pela Sul-Americana

O jogo vai marcar a estreia de Dorival Júnior no comando técnico do Vovô. Ele pode promover mudanças no esquema tático do time

O Ceará está pronto para estrear na Copa Sul-Americana 2022. Na tarde desta segunda-feira, 4, na sede do clube, em Porangabuçu, os jogadores Vovô fizeram o último treino antes de encarar o Independiente-ARG, o adversário mais complicado do Grupo G, em tese.

+Análise: como joga o Independiente, adversário do Ceará na Sul-Americana



Dorival Júnior vai estrear no comando técnico do Ceará foi ele que comandou a atividade, inicialmente com foco no controle de bola. Depois, o treino foi fechado. O treinador foi até registrado no BID, na véspera do duelo. Para a primeira partida dele à frente do Alvinegro, nenhum jogador que vinha atuando regularmente está fora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No departamento médico, além de Marcos Ytalo e Jael, que cumprem protocolo pós-operatório (joelho esquerdo e tendão de Aquiles, respectivamente), está apenas o atacante Matheus Peixoto, que ainda não estreou pelo Ceará. Ele trata uma lesão no tornozelo direito e até já fez algumas atividades separadas, mas não apareceu no treino desta segunda.

Sobre o assunto Volante Richardson crê que estreia na "Sula" pode servir de recomeço para o Ceará na temporada

Ceará inscreve 45 jogadores na Copa Sul-Americana; confira lista

Mendoza projeta estreia difícil do Ceará na Sul-Americana: "É uma final para nós"

Com as opções que tem à disposição e os testes que fez na equipe semana passada, Dorival deve escalar a seguinte formação para iniciar o jogo: João Ricardo; Nino, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Lindoso (Richardson) e Sobral; Mendoza, Lima (Zé Roberto) e Vina.

Ceará e Independiente jogam às 19h15min, no Castelão, em duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Tags