Ceará realiza treino neste sábado visando confronto contra o Independiente

Elenco realizou um aquecimento com o preparador físico antes de iniciar um trabalho tático com o novo treinador

O Ceará treinou na manhã deste sábado, 2, no CT de Porangabuçu visando o confronto contra o Independiente pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para a próxima terça-feira, 5, às 19h15, na Arena Castelão. A atividade marcou o quinto treino do técnico Dorival Júnior sob o comando do Vovô.

O elenco realizou um aquecimento no gramado do estádio Carlos de Alencar Pinto junto ao preparador físico Flávio de Oliveira, e na sequência participaram de um trabalho tático sob orientação de Dorival Júnior.

Sobre o assunto Com retorno de Richard e Michel Macedo, como fica a disputa por posição no Ceará

Volante Richardson crê que estreia na "Sula" pode servir de recomeço para o Ceará na temporada

Vina de falso nove e três volantes: os primeiros testes de Dorival Júnior no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Buscando conhecer a equipe e proporcionar uma nova reviravolta no Alvinegro após a eliminação para o CRB na Copa do Nordeste, Dorival Júnior chegou a experimentar novas formações no sistema tático da equipe. No treino da última sexta-feira, o comandante chegou a utilizar um 4-3-3, com uma trinca de volantes, Richard, Rodrigo Lindoso e Fernando Sobral, e Vina atuando como falso 9 no ataque do time, que também contava com Mendoza e Lima.

Há poucos dias para a estreia do Ceará na Copa Sul-Americana, o elenco realizará mais um treino preparatório na manhã deste domingo, 3, novamente no CT de Porangabuçu.

Tags