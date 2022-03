Transmissão ao vivo de Ceará x CRB pela Copa do Nordeste; ouça narração

O Ceará entra em campo nesta quinta-feira, 24, às 19 horas, no Castelão, para seguir sonhando com o tri da Copa do Nordeste. O Alvinegro do Porangabuçu encara o CRB pelas quartas de final da Lampions League e chega com status de favorito para avançar na competição. O Vovô se classificou para o mata-mata com a melhor campanha geral da fase de grupos e a defesa menos vazada com apenas dois gols sofridos, enquanto o Galo da Praia foi o quarto colocado da chave B. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da Rádio O POVO CBN.



>> Veja as escalações de Ceará x CRB para o duelo válido pela Copa do Nordeste

Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN via YouTube:

Ouça transmissão:

