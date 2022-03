Vina garante Ceará alerta na Copa do Nordeste após queda inesperada no Estadual

Invicto, líder do Grupo B e time com maior pontuação na primeira fase da Copa do Nordeste. São com essas credenciais que o Ceará chega para a disputa de quartas de final contra o CRB-AL, em jogo único, no Castelão, nesta quinta-feira, 24.

Principal jogador do elenco alvinegro, o meia-atacante Vina falou, em coletiva, sobre a importância redobrada que o torneio regional ganhou para o Ceará após a eliminação precoce no Campeonato Cearense. O camisa 29 ressaltou que o time deu resposta rápida após o vexame (como ele mesmo se referiu) no Estadual e por isso chegou forte para esse momento no Nordestão. De toda forma, as lições daquele episódio ainda estão bem vivas na cabeça dos atletas.

"A gente sabe que na Copa do Nordeste entra como um grande favorito, mas o que aconteceu conosco no Campeonato Cearense nos deixa sempre em estado de alerta [...] Futebol hoje está muito nivelado, ainda mais quando são jogos assim, de um jogo só. A gente tem que tomar o máximo de cuidado, trabalhar cobranças de pênaltis, porque isso pode definir a partida. Estamos nos preparando muito para enfrentar essa primeira decisão contra o CRB e, se Deus quiser, classificar para a semifinal", disse.

O fato do time alagoano ter avançado para a segunda etapa da Copa do Nordeste como quarto colocado (última vaga) do Grupo B não faz o elenco do Vovô ver o adversário como mais fraco. Vina, inclusive, lembrou que o Galo da Praia também estava classificado por antecipação e podia ter sido o líder da chave.

“Eles poderiam até passar a gente [...] então esperamos um jogo muito difícil. É uma equipe que tem variações táticas importantes, que a gente está trabalhando diante disso para fazer um grande jogo. Algo de extrema importância é jogar na nossa casa, com nosso torcedor, mas dentro de campo temos que vencer, então esperamos um grande espetáculo, que a gente esteja em um grande dia, principalmente emocionalmente", espera.

Com as chuvas caídas em Fortaleza e os jogos recentes realizados no gramado do Castelão, o meia-atacante prevê que o duelo contra o CRB pode não ser tão vistoso, mas garante que o time estará preparado para fazer o melhor jogo.



