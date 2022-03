Vina comenta adaptação de jogar como atacante e diz que o "dez clássico" está acabando

Depois de viver uma fase ruim em boa parte da temporada 2021, o meia-atacante Vina voltou a ser o jogador mais importante do Ceará com a chegada de Tiago Nunes, terminando o ano marcando gols decisivos na reta final da Série A do Brasileiro.

No início de 2022, com doze jogos disputados pelo Vovô, o camisa 29 já é o atleta com mais participações em gols, tendo marcado quatro tentos e sido o autor de três assistências. O protagonismo do jogador voltou desde que Tiago Nunes fez uma mudança tática na equipe, mexendo no posicionamento de Vina.

"Eu sempre fui aquele dez clássico, que no meu modo de ver, aos poucos, está acabando no futebol, e hoje eu jogo mais perto do gol. Acho que o Tiago viu em mim um poder de finalização importante para o grupo, para o esquema tático dele e ele me cobra bastante nos treinamentos para estar sempre mais perto da área”, comentou o meia-atacante, em coletiva concedida nesta quarta-feira, 23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próprio Tiago Nunes já havia falado sobre o assunto algumas vezes. O fato de Vina atuar como um segundo atacante ou até como um “camisa 9”, algumas vezes, porém, não impede que ele faça a função de meia em campo, caso precise, como o próprio jogador explica.

“Sempre fui aquele meia que gosta de vir buscar a bola (mais atrás), que gosta de ficar mais longe do gol; óbvio que uma hora ou outra eu tenho como fazer isso, ele fala (Tiago Nunes), mas sempre alguém vai ter que estar cumprindo minha função lá perto do gol”, disse.

Sobre o assunto Dentinho vive expectativa de estreia pelo Ceará: "Tá chegando a hora"

Adversários na Copa do Nordeste, Ceará não perde para o CRB há cinco jogos

Vina garante Ceará alerta na Copa do Nordeste após queda inesperada no Estadual

A função em que Vina atua hoje é diferente da que o consagrou no time, em 2020, mas o jogador se diz adaptado e acredita que a versatilidade é importante atualmente. “Hoje o futebol pede jogadores que façam mais de uma função. Estou disposto a isso e cada vez mais adaptado ali perto, como segundo atacante, e às vezes também como um (camisa) nove", comentou.

Principal jogador do Ceará, Vina sabe da responsabilidade que tem e acredita estar mais preparado para assumir esse papel hoje. “Estou mais maduro com essas cobranças, as críticas, no meu modo de ver, quando são justas, eu levo numa boa. Acho que o esquema é ter convicção no trabalho. Eu sou um cara que sempre venho trabalhando treinando forte, para fazer bons jogos, ter bons números”, concluiu.



Tags