Maicon é relacionado pelo CRB e pode estrear contra o Ceará

Meia ex-Grêmio estará pela primeira vez desde que chegou à equipe alagoana à disposição do técnico Marcelo Cabo

Reforço do CRB-AL para a temporada 2022, Maicon, ex-Grêmio, foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Marcelo Cabo e pode fazer sua estreia diante do Ceará nesta quinta-feira, 24, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

A partida será definida em confronto único e o Ceará joga em casa, na Arena Castelão, por ter tido melhor campanha na fase de grupos. Quem se classificar enfrenta o Sport-PE na semifinal, que venceu o CSA-AL nos pênaltis.

Sobre o assunto Vina chega ao mata-mata do Nordestão com números decisivos pelo Ceará

Partida entre Ceará e CRB já conta com 20 mil lugares reservados

Adversários na Copa do Nordeste, Ceará não perde para o CRB há cinco jogos

Vina garante Ceará alerta na Copa do Nordeste após queda inesperada no Estadual

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Maicon concedeu entrevista coletiva e falou sobre sua forma física, já que está desde agosto de 2021 sem jogar.

"Estou há muito tempo sem jogar, mas fiz uma preparação muito boa. Tem um mês que estou trabalhando e, se for escolhido, vou procurar fazer o melhor, como sempre fiz quando entrei pra jogar. Estou tranquilo, muito motivado e feliz por estar voltando depois de tanto tempo... Hoje, depois de um mês treinando, fazendo academia, trabalhos que me deixaram bem tranquilos, claro que falta ritmo de jogo, mas isso eu vou ganhando ao longo dos jogos, entrando no jogo ou começando uma partida".

O meia também elogiou o Ceará, mas reforçou que a equipe não vai se acovardar em campo.

"O Ceará é um dos times mais qualificados do Nordeste, junto com o Fortaleza, mas estamos preparados pra fazer um grande jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas temos que acreditar que vamos passar de fase... Saber respeitar a equipe deles, mas também não se acovardar. A nossa equipe é uma equipe de qualidade, é uma partida só, e temos que entrar bem concentrados para fazer um grande jogo".

A bola rola na Arena Castelão nesta quinta-feira, 24, às 19 horas.

Tags