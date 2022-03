Ceará encara CRB no Castelão em busca da classificação na Copa do Nordeste

O Vovô se classificou para o mata-mata com a melhor campanha geral da fase de grupos e a defesa menos vazada com apenas dois gols sofridos

O Ceará entra em campo nesta quinta-feira, 24, às 19 horas, no Castelão, para seguir sonhando com o tri da Copa do Nordeste. O Alvinegro do Porangabuçu encara o CRB pelas quartas de final da Lampions League e chega com status de favorito para avançar na competição. O Vovô se classificou para o mata-mata com a melhor campanha geral da fase de grupos e a defesa menos vazada com apenas dois gols sofridos, enquanto o Galo da Praia foi o quarto colocado da chave B.

Apesar do favoritismo, o elenco do Porangabuçu rechaça o discurso para manter o foco na partida decisiva disputada em duelo único. O vencedor do confronto no tempo regulamentar avança para a semifinal. Em caso de empate, o embate será decidido nos pênaltis. Quem se classificar enfrenta o Sport, o outro semifinalista que garantiu a vaga após bater o CSA nas penalidades.

Após o vexame no Campeonato Cearense, quando foi eliminado precocemente para o modesto Iguatu, o Ceará deu a volta por cima dentro de campo. De lá pra cá, o time fez quatro partidas e venceu todas, garantindo duas classificações na Copa do Brasil e a melhor campanha geral na Copa do Nordeste com 18 pontos.

"A gente sabe que na Copa do Nordeste entra como um grande favorito, mas o que aconteceu conosco no Campeonato Cearense nos deixa sempre em estado de alerta [...] Futebol hoje está muito nivelado, ainda mais quando são jogos assim, de um jogo só. A gente tem que tomar o máximo de cuidado, trabalhar cobranças de pênaltis, porque isso pode definir a partida", afirmou Vina, principal jogador do Ceará.

O meia-atacante divide a artilharia do Vovô com Mendoza, cada um com quatro gols, e é o atleta com mais participações diretas nos tentos do time na temporada, com oito (mais quatro assistências).

O camisa 29 vive ótima fase e contribuiu diretamente em seis gols nos últimos quatro confrontos. Foram dois gols marcados e quatro assistências dadas.

Para encarar o CRB, o técnico Tiago Nunes terá novidades na equipe. Dentinho, que completa 20 dias de treinamentos no clube, deve ser relacionado pela primeira vez e pode estrear pelo Alvinegro.

O adversário do Ceará tem oscilado e busca subir de produção. O time comandado pelo técnico Marcelo Cabo tem a missão de melhorar a pontaria e furar a zaga menos vazada da competição. Os alagoanos fizeram 15 gols em 16 partidas até agora na temporada. Em baixa, o ataque marcou só duas vezes nos últimos quatro confrontos.

O Galo vem de derrota para o Fortaleza por 2 a 0, no Castelão, na última rodada da fase de grupos. Para enfrentar o Ceará, o técnico Marcelo Cabo também terá novidades. O experiente volante Maicon, um dos principais reforços do clube, passou um mês aprimorando a parte física, foi relacionado e pode estrear. Devido a lesões, ele não joga desde 28 de agosto do ano passado.

"O Ceará é um dos times mais qualificados do Nordeste, junto com o Fortaleza, mas estamos preparados pra fazer um grande jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil", disse Maicon.

Fora da última partida por questões físicas, lesão ou suspensão, retornam ao time o lateral-esquerdo Guilherme Romão, o volante Marthã e os atacantes Vico, Émerson Negueba e Anselmo Ramon, este o artilheiro do CRB com cinco gols.

Ficha técnica

Ceará

4-1-3-2: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Rodrigo Lindoso; Lima, Richardson (Fernando Sobral) e Mendoza; Vina e Cléber. Téc: Tiago Nunes

CRB

4-3-3: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Iago Mendonça (Wellington Carvalho) e Guilherme Romão; Yago, Marthã e Diego Torres; Richard, Marcinho e Anselmo Ramon. Téc: Marcelo Cabo

Data: 24/3/2022

Horário: 19 horas

Local: Castelão-CE

Árbitro: Diego Pombo Lopez-BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos-BA (Fifa) e Elicarlos Franco de Oliveira-BA

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE

Transmissão: Espn, Nordeste FC e Rádio O POVO CBN

