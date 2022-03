Transmissão ao vivo de Campinense x Ceará pela Copa do Nordeste; ouça narração

O Ceará visita o Campinense-PB neste sábado, às 17h45, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e disputado no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. Já classificado para as fases finais do torneio, o Vovô entrará em campo com o objetivo de garantir a primeira colocação do Grupo B. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da Rádio O POVO CBN.



>> Veja as escalações de Campinense x Ceará para o duelo válido pela Copa do Nordeste

Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN via YouTube:

Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN:





