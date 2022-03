Ceará visita o Campinense querendo garantir a primeira colocação na Copa do Nordeste

O Ceará visita o Campinense-PB neste sábado, às 17h45, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e disputado no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. Já classificado para as fases finais do torneio, o Vovô entrará em campo com o objetivo de garantir a primeira colocação do Grupo B.

A equipe alvinegra está em Campina Grande desde quinta-feira e encerrou a preparação com treino nesta sexta-feira, 18.

Para o duelo, o Ceará deve repetir o mesmo time que entrou em campo contra o Tuna Luso, com uma única dúvida para quem deverá ser o atacante titular. Com dois gols em três jogos, Cléber pede passagem na equipe de Tiago Nunes. Titular pela primeira vez desde o jogo que culminou na eliminação do Ceará para o Iguatu no Campeonato Cearense, Zé Roberto voltou a figurar entre os 11 iniciais na última partida. O camisa 63, no entanto, não marca desde o duelo de ida nas quartas de final do Estadual.

Entre os recém-chegados, Rodrigo Lindoso realizou a estreia com a camisa alvinegra e atuou durante os noventa minutos no último jogo. Já os atacantes Dentinho e Matheus Peixoto ainda recuperam a melhor forma física para poderem ser relacionados para as partidas.

Líder do Grupo B com 15 pontos, o Ceará está a um de distância para o CRB, segundo colocado, e depende apenas de si para confirmar a liderança. Já o Campinense jogará apenas para cumprir tabela. A Raposa figura na sexta colocação do Grupo A com apenas seis pontos, quatro a menos que o Atlético-BA, último time na zona de classificação.

Em coletiva na última quinta-feira, o atacante Cléber respondeu sobre a dificuldade de encarar equipes que não têm mais pretensões na competição e que o time precisa entrar focado em campo.

“Esses jogos são os mais difíceis, porque pegam os times que não têm mais pretensões na competição e eu acho que esses times jogam mais leve. Então é aí que a gente tem que entrar mais ligado no jogo para poder sair com essa vitória lá”, afirmou o atacante.

Ceará e Campinense se enfrentarão pela primeira vez após 12 anos. O último jogo entre as equipes foi em outubro de 2009, pela Série B do Brasileirão. Na ocasião, o Alvinegro venceu a Raposa fora de casa pelo placar de 3 a 1, com gols de Wellington Amorim e Geraldo, duas vezes. Nino descontou para os donos da casa. A vitória deixou o Vovô mais próximo de conquistar o acesso para a elite do futebol nacional, enquanto o time de Campina Grande viu diminuir as chances de permanecer na segunda divisão e acabou sendo rebaixado para a Série C naquela temporada.

Em sete confrontos oficiais na história, o Ceará venceu quatro e perdeu apenas uma vez. A única derrota aconteceu no duelo de volta pela primeira fase da Copa do Brasil de 1994, quando o Campinense saiu vitorioso por 2 a 1. O resultado, porém, classificou o Alvinegro, que venceu o jogo de ida por 2 a 0. A partida deste sábado será a primeira vez que os times se enfrentarão pela Copa do Nordeste.

Em boa fase, o Ceará chega para o confronto com três vitórias consecutivas e sem sofrer gols. Já o Campinense vem de vitória contra o rival Treze no Campeonato Paraibano e está na primeira posição do Grupo B no Estadual.

Caso confirme a liderança no grupo, o Ceará poderá pavimentar o caminho até a final do torneio decidindo as partidas como mandante. Vale lembrar que as fases de quartas de final e semifinal serão disputadas em jogo único e o mando de campo será a favor da equipe com melhor aproveitamento.

Ficha técnica – Campinense-PB x Ceará

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Richardson, Mendoza, Vina e Lima; Cléber (Zé Roberto). Técnico: Tiago Nunes

Campinense-PB

4-3-3: Mauro Iguatu; Felipinho, Christian (Michel Bennech), Cleiton e Felipe Ramon (Emerson); Magno, Serginho Paulista e Dione; Juninho Potiguar, Cláudio e Olávio. Técnico: Ranielle Ribeiro

Local: Estádio Governador Ernani Sátiro (O Amigão)

Data: 18/03/2022

Horário: 17h45 (horário de Brasília)

Árbitra: Thayslane de Melo Costa

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira e Ailton Farias da Silva

Transmissão: Nordeste FC e Rádio O POVO CBN

