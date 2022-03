Ceará leva vantagem sobre o Campinense no histórico de confrontos

O Ceará visita o Campinense neste sábado, 19, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O duelo está marcado para iniciar às 17h45 no horário de Brasília e será disputado no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. As equipes se enfrentaram apenas sete vezes em partidas oficiais ao longo da história e o Alvinegro leva larga vantagem na disputa.

Em sete confrontos na história entre Ceará e Campinense, o Vovô venceu quatro jogos e perdeu apenas um. Os times se enfrentaram quatro vezes pela Série B, duas pela Copa do Brasil e uma pela Taça Nordeste. O único revés do Alvinegro diante da Raposa aconteceu na Copa do Brasil, quando foi derrotado por 2 a 1 na partida de volta da primeira fase. Como o Mais Querido havia vencido o na ida por 2 a 0, classificou-se para a próxima fase do torneio.

O último embate aconteceu em outubro de 2009, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e foi vencido pelo Ceará por 3 a 1, no estádio Amigão, palco para o jogo de sábado. Na ocasião, as equipes se enfrentavam com objetivos diferentes no campeonato. Enquanto o Alvinegro almejava o acesso para a Série A, o Campinense tentava fugir do rebaixamento. Os gols foram marcados por Wellington Amorim e Geraldo, duas vezes. Nino descontou para a Raposa.

Será a primeira vez em que Ceará e Campinense jogam pela Copa do Nordeste. O Vovô entrará em campo em busca da vitória para garantir a primeira colocação no Grupo B do torneio, já o Campinense não tem mais chances de se classificar para a próxima fase e apenas cumprirá tabela.

Confira o histórico do confronto entre Ceará e Campinense

Campinense 0 x 1 Ceará – Torneio Norte-Nordeste 1970

Ceará 0 x 0 Campinense – Série B 1992

Campinense 1 x 1 Ceará – Série B 1992

Ceará 2 x 0 Campinense – Copa do Brasil 1994

Campinense 2 x 1 Ceará – Copa do Brasil 1994

Ceará 2 x 0 Campinense – Série B 2009

Campinense 1 x 3 Ceará – Série B 2009

