Ceará encerra preparação para duelo contra o Campinense pelo Nordestão; veja provável escalação

Já em solo paraibano, elenco alvinegro realizou último treino antes do jogo diante da Raposa. Com mudanças no time, Vovô entra em campo neste sábado, 19, às 17h45min, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB)

Após desembarcar em Campina Grande (PB), o Ceará encerrou a preparação para o duelo diante do Campinense, pela oitava rodada da fase grupos da Copa do Nordeste, na tarde desta sexta-feira, 18. Com mudanças no time, o Vovô entra em campo neste sábado, 19, às 17h45min, no estádio Amigão, em busca da primeira posição do Grupo B da competição regional.

Sem Jael, Marcos Ytalo, Richard e Michel Macedo — sob os cuidados do departamento médico —, Yuri Castilho, Dentinho e Matheus Peixoto — em transição física — e Luiz Otávio e o goleiro Richard — poupados —, o técnico Tiago Nunes comandou o treino de apronto na Arena Almeida, em Campina Grande, onde definiu a equipe que vai mandar a campo para o confronto contra a Raposa.

Apesar da maratona de jogos na sequência da temporada, com jogos pela Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro a partir do próximo mês, além das partidas pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o treinador alvinegro deve mandar a campo uma equipe composta, em sua maoria, pelos jogadores que são titulares neste início de ano. Montada no 4-1-3-2, a provável escalação do Vovô para o confronto é a seguinte: João Ricado; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Victor Luís; Rodrigo Lindoso; Lima, Fernando Sobral e Mendoza; Vina e Zé Roberto.

Líder do Grupo B, com 15 pontos, o Ceará tem um ponto de vantagem sobre o CRB-AL, vice-líder da chave, e garante a liderança em caso de vitória. Já o Campinense ocupa a sexta colocação do Grupo A, com apenas seis pontos, e não tem mais chances de classificação à próxima fase do Nordestão.



Com informações de Horácio Neto, repórter da Rádio O POVO CBN

