Ainda fora da condição ideal, Dentinho não viajou com o Ceará para Campina Grande

Atacante treina há duas semanas e deve estrear na fase decisiva da Copa do Nordeste, que começa na próxima quarta-feira, com jogos eliminatórios

A estreia de Dentinho pelo Ceará vai ficar para a fase de duelos eliminatórios da Copa do Nordeste. O atacante não viajou com a delegação alvinegra para Campina Grande e portanto não será opção para Tiago Nunes. Há duas semanas no clube, o jogador ainda não foi relacionado para uma partida.



São mais de quatro meses sem jogar uma partida oficial, por isso Dentinho anunciou na coletiva de apresentação que precisaria de uma mini pré-temporada para ganhar condição de jogo e estrear. Sem estabelecer um tempo, o jogador prometeu apenas ficar pronto o mais rápido possível. “Sei que o elenco é muito forte, tenho que me dedicar muito para chegar ao ritmo deles”, disse. O período de 15 dias, porém, ainda não foi suficiente.

Outro recém contratado para o ataque, Matheus Peixoto também não é opção por estar concluindo o tratamento de uma lesão no tornozelo. O atacante sequer fez um treino com o restante do grupo desde a chegada, na terça-feira, 15.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contratados para resolver o problema ofensivo do Vovô, que desperdiça muitas chances criadas, os dois já estão regularizados, mas aguardam condições físicas para estar em campo. Por não ter lesão, Dentinho deve estrear primeiro.

Sobre o assunto Matheus Peixoto convoca torcida do Ceará para bater meta de 40 mil sócios-torcedores

Cléber completa 90 jogos pelo Ceará; veja os números do jogador

Ceará leva vantagem sobre o Campinense no histórico de confrontos

Para montar o ataque do Ceará que vai enfrentar o Campinense, em jogo válido pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, portanto, o técnico Tiago Nunes conta com Cléber, Erick, Mendoza e Zé Roberto. Apesar de serem considerados no site oficial do clube como meias, Lima e Vina também jogam na frente e estão á disposição.



Tags