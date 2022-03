Matheus Peixoto convoca torcida do Ceará para bater meta de 40 mil sócios-torcedores

Novo reforço alvinegro para temporada participa de campanha do Vovô para aumentar o número de associados do clube

Novo reforço do Ceará para a temporada 2022, o atacante Matheus Peixoto convocou a torcida alvinegra para aderir a campanha do clube para alcançar a marca de 40 mil sócios-torcedores. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o centroavante desafia torcedores a renovarem os planos e lembrou que restam cerca de quatro mil novos associados para o Vovô atingir a meta.

Nessa quarta-feira, 16, o Ceará atingiu 36 mil sócios ativos, maior número já registrado pelo Alvinegro de Porangabuçu. O Vovô espera arrecadar R$ 16 milhões com o programa de sócios-torcedores nesta temporada, o que representa 10% do orçamento do clube para 2022.



Para alcançar os 40 mil associados, a diretoria alvinegra tem lançado diversas campanhas. Na última terça-feira, 15, o clube lançou o Feirão de Sócio 40K. O evento busca aproximar os torcedores e aumentar a base de associados do programa. Com preços promocionais nos três principais planos para adesão e renovação, o associado tem acesso garantido a todos os jogos do Ceará em casa na temporada 2022.

Confira os valores promocionais do Feirão 40k

Campeão da Popularidade

Titular: R$ 40/mês

Dependente: R$ 32/mês

Mais Querido

Titular: R$ 70/mês

Dependente: R$ 54/mês

Vovô de Ouro

Titular: R$ 150/mês

Dependente: R$ 120/mês

Serviço:

Feirão de Sócio 40K

Data: 17/3

Horário de atendimento: 9 às 21 horas

Local: Avenida João Pessoa, 3532 - Porangabuçu (Loja Vozão - Sede)

