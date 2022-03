Cléber fala sobre concorrência no ataque do Ceará: "Vai ser importante"

Atacante falou sobre concorrência no ataque alvinegro e projeta superar marca de gols do ano passado

Autor do segundo gol contra o Tuna Luso-PA na vitória do Ceará na Copa do Brasil, o atacante Cléber concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 17, antes do treino no CT de Porangabuçu. Questionado sobre a concorrência no setor ofensivo do time com as contratações de Dentinho e Matheus Peixoto, Cléber valorizou a chegada dos novos reforços.

“Vai ser uma competição dentro dos treinos muito boa. Todos os atletas estão chegando para somar. E tem um calendário muito cheio – os últimos jogos da Copa do Nordeste, Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil – então vai ser importante esses atletas chegarem, para o professor (Tiago Nunes) poder ter mais opções a cada jogo. Ele deve escolher o melhor que está desempenhando dentro dos treinos. E acho que vai ser uma disputa sadia para o bem do Ceará”, disse o atacante.

Cléber ganhou sequência como titular nos últimos três jogos e correspondeu anotando dois gols. O atleta falou sobre a boa fase e também projeta superar o número de vezes em que balançou a rede na última temporada.

“Sempre quando eu entro em campo, eu entro para ajudar ao máximo os meus companheiros. E quando faço gol é muito mais importante também, é minha posição ali na frente, em busca sempre de fazer gols. Esses últimos três jogos fui muito feliz em estar atento para colocar ela para dentro”, disse.

“Todo ano eu tenho uma meta para sempre superar minha marca do ano passado. E se eu conseguir bater essa meta e conseguir ultrapassar vai ser melhor ainda, quanto mais gols melhor”, concluiu Cléber.

