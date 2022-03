Cléber despista sobre possível saída: "Estou focado aqui no Ceará"

Em entrevista coletiva concedida na manhã dessa quinta-feira, 17, o atacante Cléber, do Ceará, falou da concorrência no ataque do Ceará com as chegadas de Dentinho e Matheus Peixoto e afastou rumores de uma possível saída do Alvinegro de Porangabuçu.

"Eu tô focado aqui no Ceará, estou trabalhando forte para ter minhas oportunidades. Em nenhum momento chegou nada para mim, então a cabeça sempre pensando nos jogos que vem pela frente, pensando em ajudar o Ceará ao máximo e continuar dando o meu melhor aqui, fazendo gols e ajudando o 'Esporte Clube Ceará'", disse.

Questionado sobre o que ele pensa sobre seu futuro, Cléber destacou que pretende ajudar o Ceará e todos os funcionários a crescerem juntos.

"Eu penso em muitas coisas aqui, continuar marcando gols, que é o mais importante, conquistar títulos com a camisa do Ceará, colocar meu nome na história do clube, ajudar todos os funcionários a crescerem junto, então meu pensamento é muito grande aqui no clube, não tenho nenhum pensamento de sair, meu foco está 100% aqui no Ceará para ajudar a conseguir muitas coisas grandes".

