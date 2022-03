Cléber completa 90 jogos pelo Ceará; veja os números do jogador

Alvo de críticas da torcida alvinegra, o centroavante foi titular nos últimos três jogos, marcou dois gols e ganhou fôlego na disputa por uma vaga no ataque, setor que foi reforçado com as chegadas de Dentinho e Matheus Peixoto

Autor do segundo gol do Ceará na vitória por 2 a 0 sobre a Tuna Luso-PA, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, o atacante Cléber completou a marca de 90 jogos vestindo a camisa alvinegra na noite dessa terça-feira, 15, na Arena Castelão.

Alvo de críticas da torcida alvinegra, o centroavante foi titular nos últimos três jogos, marcou dois gols e ganhou fôlego na disputa por uma vaga no ataque, setor que foi reforçado com as chegadas de Dentinho e Matheus Peixoto. Cléber teve bons números nos primeiros jogos depois que chegou ao Ceará, em 2020, quando anotou gols importantes na Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, mas caiu de produção desde a temporada passada e esteve perto de ser negociado pelo clube.

Nas 90 partidas que disputou com a camisa alvinegra, o atacante de 25 anos marcou 16 gols e deu dez assistências. Foram 60 partidas como titular e 30 saindo do banco de reservas. A seu favor, Cléber tem o bom desempenho em Clássicos-Rei. Já foram três gols marcados diante do arquirrival do Vovô.

