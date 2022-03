Ceará abre check-in para jogo contra Tuna Luso-PA; venda de ingressos começa nesta quinta

Os sócios-torcedores do Ceará que pretendem assistir ao duelo contra a Tuna Luso-PA pela Copa do Brasil já podem fazer check-in desde a tarde desta quarta-feira, 9, quando a partida foi confirmada para o dia 15 de março, próxima terça, às 21h30min.

A abertura da plataforma respeita uma hierarquia por plano de sócio, mas nesta quinta-feira, 10, todos os associados já poderão reservar lugar no estádio por meio do site do programa ou com confirmação via e-mail.

Para fazer o check-in, o torcedor terá que comprovar que está com o ciclo de vacinação completo e também já tomou a dose de reforço. Para isso, é necessário cadastrar no site do sócio o certificado emitido pelo ConecteSUS.

A venda de ingressos avulsos para o jogo também começará a ser feita pelo clube na manhã desta quinta-feira. Os valores dos bilhetes ainda não foram divulgados pelo Ceará.

