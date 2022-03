Transmissão ao vivo de São Raimundo x Ceará pela Copa do Brasil; ouça narração

São Raimundo e Ceará se enfrentam hoje, 2, às 19 horas, no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2022. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

São Raimundo e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 2 de março (2/03), pela primeira fase da Copa do Brasil, em partida única e eliminatória. O confronto será disputado no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, às 19 horas (horário de Brasília), e o Vovô tem a vantagem do empate para avançar na competição nacional. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.



>> Veja as escalações de São Raimundo x Ceará para o duelo válido pela Copa do Brasil

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ouça a transmissão ao vivo no YouTube do O POVO:

Sobre o assunto Ceará vai flexibilizar critérios na busca por atacantes e mais um volante no mercado

Ceará enfrenta o São Raimundo pela Copa do Brasil querendo afastar turbulência de Porangabuçu

Lima fala em superação do Ceará: "A gente não pode mais pensar na desclassificação"

Tags