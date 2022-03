Escalação: como São Raimundo e Ceará vão a campo pela Copa do Brasil

São Raimundo e Ceará se enfrentam hoje, 2, às 19 horas, no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2022. Veja escalação confirmada das equipes

São Raimundo e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 2 de março (2/03), pela primeira fase da Copa do Brasil, em partida única e eliminatória. O confronto será disputado no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, às 19 horas (horário de Brasília), e o Vovô tem a vantagem do empate para avançar na competição nacional. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

São Raimundo

4-5-1: João Vitor; Bruno Limão, Selson, Vera Cruz e Cabecinha; Juca, Belão, Fininho, Wander e Juninho; Raí. Técnico: Chiquinho Viana.



Ceará

3-5-2: João Ricardo; Messias, Luiz Otávio e Lucas Ribeiro; Victor Luis, Richardson, Mendoza, Lima e Michel Macedo; Vina e Cléber. Técnico: Tiago Nunes.

