Presidente do Ceará pede desculpas por eliminação no Estadual: "Estou envergonhado"

Com apoio dos dirigentes do clube, mandatário pediu desculpas ao torcedor, convocou torcida por "união" e se disse "envergonhado com o que aconteceu" após clube sair do Estadual

Em coletiva cedida nesta terça-feira, 2, em Porangabuçu, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, falou sobre a eliminação do Vovô para o Iguatu pelo Campeonato Cearense. Com o apoio e a presença dos dirigentes, o mandatário do clube se disse frustrado pela eliminação no Estadual, que descreveu como inaceitável.

"Essa eliminação nos trouxe frustração. Foi uma eliminação justa, mas inaceitável para o tamanho do clube, com todo respeito ao adversário. Independentemente dos problemas, não há justificativa para o Ceará não se classificar. Temos que ter humildade e respeito ao adversário. Nesse momento, peço desculpas porque é o que nos resta. Vamos agir", pontuou.

Com relação à derrota, ele também disse que se sentia envergonhado. "Estou envergonhado com o que aconteceu e sei que o torcedor, os jogadores e quem faz o Ceará também está. Algumas poucas pessoas devem estar vibrando, mas isso faz parte do futebol. Para a gente, isso é motivo de assimilar essa pancada", falou.

Apesar dos sentimentos negativos, Robinson negou indiretamente que esta seja uma crise e pediu união e coragem para a torcida. "Vamos buscar reverter esse ambienteambiente que se criou de "crise", pois o pessoal coloca como crise. Todo lugar diz crise, tendo darmais força a essa, para que não aconteça mais nada de bom. Precisamos olhar para frente e seguir. (...) Precisamos de coragem e união. Não adianta a gente estar fortalecendo terceiros. Temos que nos fortalecer, pois no final todos somos Ceará, Alvinegros, e temos os mesmos objetivos. Que seja mais uma lição. Não foi a primeira vez que erramos e não será a última", finalizou.

