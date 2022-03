FutCast #198 - Turbulência no Ceará: vexame, demissões e pressão no Porangabuçu

O FutCast desta semana aborda os impactos da eliminação vexatória do Ceará no Campeonato Cearense para o Iguatu. O ciclo de Jorge Macedo, demitido do cargo de executivo de Futebol do Ceará, é analisado: promessas, contratações, erros e acertos. O favoritismo do Fortaleza no Estadual com a saída do maior rival e os ajustes necessários na equipe do Pici antes do confronto decisivo contra o Pacajus também são debatidos no programa.

Tags