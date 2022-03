Dentinho se apresenta ao Ceará e faz exames antes de assinar

Próximo de ser anunciado pelo Ceará como novo reforço para a temporada 2022, o atacante Dentinho já se apresentou em Porangabuçu e realizou exames antes de ser oficializado pelo clube. Embora a diretoria do Vovô não confirme o acerto, o jogador de 33 anos fez postagens nas redes sociais em Fortaleza e indicou o acerto com o Alvinegro.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Dentinho teve longa passagem no futebol ucraniano, onde jogou por mais de uma década no Shakhtar Donetsk-UCR. Com seu contrato encerrado em dezembro de 2021, o atleta retornou ao Brasil à espera de propostas. No mercado, o atleta havia recebido ofertas de outros clubes brasileiros, mas preferiu assinar com o Ceará.

No Shakhtar, Dentinho disputou 197 jogos, sendo 72 como titular, e marcou 29 gols, além de conquistar 15 títulos pelo time do leste europeu.

