Ceará vai flexibilizar critérios na busca por atacantes e mais um volante no mercado

Presidente do Ceará disse que deixou de trazer alguns jogadores porque buscava peças que se encaixassem perfeitamente no modleo de jogo de Tiago Nunes, mas vai adotar um critério mais flexível

As mudanças no Ceará, que começaram pela diretoria e se estenderam à comissão técnica, devem chegar em breve também ao elenco alvinegro. Na coletiva que concedeu nesta terça-feira, 1º, o presidente do clube, Robinson de Castro, comentou que o Vovô busca peças no mercado e deve, inclusive, mudar o critério para contratação.

O dirigente disse que a avaliação da necessidade de qualificação do grupo já havia sido feita antes mesmo da queda no Campeonato Cearense e reconheceu que o time precisa de mais peças (qualificadas) para o ataque. “Desde de antes da eliminação, o Ceará já estava buscando contratar jogadores e sempre avaliando os que estão aqui. É nítido que a gente precisava qualificar, principalmente o setor ofensivo”, afirmou.

A primeira contratação para o ataque será Dentinho, que já fez testes físicos e exames médicos em Porangabuçu na tarde desta terça e deve ser anunciado nesta quarta, 2. Robinson confirmou também que vai buscar um mais um primeiro volante por conta da situação de Richard, que fez cirurgia no maxilar e está desfalcando o time.

Para encontrar peças no mercado e qualificar o time mais rapidamente, no entanto, o Ceará vai abrir mão do método rigoroso que vinha adotando, de contratar apenas jogadores que estivessem totalmente encaixados no modelo de jogo de Tiago Nunes.

“A gente sempre estava procurando jogadores e, inicialmente, jogadores que atendessem a uma exigência quase que de 100% ao modelo do Tiago, e agora vamos flexibilizar para poder buscar esses jogadores, senão a gente não vai encontrar exatamente aquele que se entenda que seja o jogador perfeito para aquela situação. Então, a gente precisa flexibilizar um pouco as escolhas, ser mais variável, até mesmo porque acabamos perdendo alguns atletas por conta disso, deixando de trazer", disse.

