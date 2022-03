Ceará enfrenta o São Raimundo pela Copa do Brasil querendo afastar turbulência de Porangabuçu

Em processo de reformulação interna e sob pressão pela eliminação precoce do campeonato estadual, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira, 2, às 19 horas, no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, para encarar o São Raimundo-RR, em duelo decisivo pela primeira fase da Copa do Brasil. Para o Vovô, que precisa somente de um empate para avançar, a classificação representa, além da premiação de R$ 1,5 milhão, a oportunidade de amenizar o momento conturbado que o clube vem enfrentando na atual temporada.

Antes de encarar as quase sete horas de viagem para Roraima, a delegação alvinegra precisou ouvir os protestos dos torcedores no Aeroporto Pinto Martins, direcionados principalmente aos jogadores que estiveram envolvidos na derrota para o Iguatu, no último sábado, 26. O treinador Tiago Nunes e o goleiro João Ricardo foram um dos poucos poupados dos gritos de indignação.

Sobre o assunto Com meta ousada na Copa do Brasil, Ceará precisa superar clima de pressão para largar bem

Dentinho se apresenta ao Ceará e faz exames antes de assinar

Ceará vai flexibilizar critérios na busca por atacantes e mais um volante no mercado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do clima de insatisfação dos torcedores, o Ceará terá de superar essa situação, já que chega como favorito para o embate e com a expectativa de desempenhar, dentro de campo, o bom futebol já apresentado em outras oportunidades sob o comando do técnico gaúcho de 42 anos, de intensidade, protagonismo e organização. É preciso, porém, que os atletas sejam eficientes nas finalizações para que consigam transformar a superioridade técnica em bola na rede.

Importante mecanismo de captação financeira, a Copa do Brasil está entre as principais prioridades do Alvinegro de Porangabuçu em 2022. A expectativa da diretoria do Vovô é de chegar pelo menos até as quartas de final do torneio, ou seja, repetir o feito alcançado em 2020. Caso alcance a meta mínima estipulada, o clube cearense somaria o valor recorde de R$ 11,57 milhões em cotas somente com o certame nacional.

O São Raimundo, adversário do Ceará no confronto, tem sido dominante no futebol de Roraima nos últimos anos. Atual hexacampeão roraimense, o Mundão possui uma folha salarial de R$ 100 mil — 40 vezes menor que a do Alvinegro — e tem como um dos seus principais trunfos a longevidade do treinador Chiquinho Viana, que está a frente do clube desde 2011. A partida diante do Vovô representa a estreia oficial da equipe em 2022 e também a possibilidade de avançar, pela primeira vez em sua história, para a segunda fase da Copa do Brasil.

Para o Ceará, será preciso união entre os jogadores e comissão técnica. Figuras de liderança como o zagueiro Luiz Otávio, atleta mais longevo do elenco e ídolo do clube, serão importantes dentro do vestiário para que o foco seja somente um: a classificação. Caso consiga avançar, o Vovô terá como adversário na fase seguinte o vencedor do jogo entre Tuna Luso-PA e Grêmio Novorizontino-SP.

Entre os desfalques, Tiago Nunes segue sem poder contar com os atacantes Iury Castilho e Jael, os volantes Richard e Fernando Sobral, além do lateral-direito Buiú. Bruno Pacheco é dúvida para a partida. Por outro lado, o comandante terá o retorno de Lima, que seguiu viagem com a delegação e está à disposição para entrar em campo.

São Raimundo x Ceará

São Raimundo

4-4-2: Marcão; Rogério, Jordan, Edson Costa e Paulo Selson; João Paulo, Rian, Caio Mello e Fininho; Marcos Felipe e Carlos Sá. Técnico: Chiquinho Viana

Ceará

4-3-2-1: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richardson e Léo Rafael (Marlon); Mendoza, Vina e Erick (Lima); Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes.

Local: Estádio Canarinho, Boa Vista (RR)

Horário: 19 horas

Data: 1/03/2022 (quarta-feira)

Arbitragem: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fábio Rogério Baesteiro (SP)

Transmissão: Premiere, SporTV e Rádio O POVO CBN



Tags