Mendoza completa 50 jogos pelo Ceará; veja os números do jogador

Vivendo o melhor momento com a camisa alvinegra, atacante colombiano marcou o primeiro gol do Vovô contra o Iguatu, confronto em que realizou a quinquagésima partida pelo clube

Autor do primeiro gol do Ceará na vitória por 2 a 1 sobre o Iguatu, válida pelas quartas de final do Campeonato Cearense, o atacante Stiven Mendoza completou a marca de 50 jogos vestindo a camisa alvinegra na noite desta quarta-feira, 22, na Arena Castelão.

Oscilante na temporada passada, quando chegou ao clube, o jogador colombiano sofreu com algumas lesões e teve desempenho abaixo do esperado em alguns jogos, o que gerou critícas da torcida alvinegra. Desde a chegada de Tiago Nunes, no entanto, o atleta teve boa sequência na equipe titular, melhorou de desempenho e tornou-se peça importante no esquema do treinador.

Com o gol marcado diante do Iguatu, Mendoza chegou ao terceiro tento neste início de temporada e vive o seu melhor momento deste que chegou ao Vovô, em março de 2021. Nos 50 jogos que disputou, o camisa 10 marcou sete gols e deu sete assistências. Foram 45 partidas como titular e apenas cinco saindo do banco de reservas.

