Ceará e Iguatu se enfrentam em primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Cearense

O Vovô e o Azulão se enfrentam nesta terça-feira, 22, às 20 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela primeira partida das quartas de final. As equipes voltam a se encontrar no sábado, 26

O Ceará terá de mudar o foco da Copa do Nordeste após seis jogos pelo certame regional e se concentrar em um novo torneio: o Campeonato Cearense. O Vovô fará a sua estreia no estadual de 2022 diante do Iguatu nesta terça-feira, 22, às 20 horas, na Arena Castelão, pelas quartas de final, fase que é disputada em confrontos de ida e volta, sem nenhum tipo de vantagem para ambas equipes, formato que se estende até a disputa da grande final. Em caso de empate no agregado dos placares, a decisão será nos pênaltis.

No último ano, o Alvinegro de Porangabuçu não colocou o Campeonato Cearense entre as prioridades da temporada, utilizando times alternativos durante a competição, repleto de jovens jogadores e atletas sem espaço no elenco principal, com exceção da decisão diante do Fortaleza. Em 2022, porém, a postura tende a ser diferente. Sem levantar a taça do torneio desde 2018, o treinador Tiago Nunes deverá escalar o que tem de melhor — seja fisicamente ou tecnicamente — ao longo do certame, que totalizará seis jogos caso o escrete preto-e-branco avance até a final.

Sobre o assunto Adversário do Vovô no Estadual: Ceará nunca derrotou o Iguatu na história do confronto

Messias mostra otimismo para 2022 do Ceará: "a gente almeja coisas grandes"

Volante Richard, do Ceará, passará por cirurgia e deve desfalcar o time por um mês

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Iguatu, diferente do Vovô, que entrou de forma direta nas quartas de final do torneio a fim de garantir a “equidade técnica da competição” estipulada pelo artigo 25 do regulamento, precisou participar da primeira fase com outros sete clubes. Sob o comando do treinador Washington Luiz, o Azulão conquistou a quarta colocação, obtendo cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 14 jogos disputados, o que representa 45% de aproveitamento.

Para o confronto, Tiago Nunes não deve contar com jogadores importantes, principalmente no setor de volantes. Fernando Sobral e Marlon, lesionados, estão entregues ao Departamento Médico do clube, assim como Richard Coelho, que sofreu um trauma no maxilar e precisou passar por procedimento cirúrgico. Além do trio, o atacante Lima, com problema na coxa esquerda, também é dúvida. Pelo lado do Azulão, a única ausência será do lateral-esquerdo Elivelton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em compensação, o comandante alvinegro terá atletas pilares da formatação inicial da equipe com um ímpeto físico renovado. Vina, Mendoza e Zé Roberto ganharam um descanso na vitória por 1 a 0 diante do Atlético de Alagoinhas no último sábado, 19, devido a grande quantidade de partidas em sequência. O meio-campista e o colombiano chegaram a entrar durante a metade do segundo tempo, enquanto o centroavante permaneceu no banco de reservas.



Ceará x Iguatu



Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richardson e Kelvyn (Geovane); Mendoza, Vina e Erick; Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes.

Iguatu

4-4-2: Léo; Talisson, Uesles, Marcondi e Dodó; Talys, Hugo Freitas, Bruno Menezes e Romário; Patuta e Romário Becker. Técnico: Washington Luiz.

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Horário: 20 horas

Data: 22/02/2022 (terça-feira)

Arbitragem: Magno Cordeiro (CE)

Assistentes: Arnaldo Rodrigues de Souza (CE) e José Moracy de Sousa e Silva (CE)

Transmissão: Nordeste FC e Rádio O POVO CBN



Tags