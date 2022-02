Tiago Nunes completa 42 anos nesta terça-feira; veja os números do treinador no Ceará

Contratado, em agosto, para substituir Guto Ferreira, Tiago Nunes completa 42 anos nesta terça-feira, 15. O técnico assumiu o Ceará na oitava posição na Série A do Campeonato Brasileiro e teve cerca de dez dias para treinar e conhecer o elenco antes de fazer sua estreia. Desde então, soma 24 partidas à frente do Vovô. O treinador espera comemorar a data com vitória no clássico regional de hoje contra o Sport.

O treinador conquistou oito vitórias, dez empates e seis derrotas no comando alvinegro. Nesse período alcançou um aproveitamento de 41,6% dos pontos conquistados. A equipe de Porangabuçu marcou 28 gols e sofreu 21 tentos nos 24 jogos treinados pelo gaúcho.

Nos oito primeiros jogos sob o comando de Tiago, o Ceará venceu apenas um, empatou quatro e foi derrotado em três oportunidades. O único triunfo foi diante a Chapecoense, por 1 a 0, na Arena Castelão. No período, o Alvinegro do Porangabuçu teve apenas 29% de aproveitamento, marcou apenas seis (0,75 gol por jogo) e sofreu dez gols (média de 1,25 por partida). O time passou da oitava para 14ª posição no campeonato, flertando com a a zona de rebaixamento, a três pontos do 17º colocado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, na reta final da Série A, o Alvinegro conseguiu emplacar uma sequência diferente. Com um bom futebol, o Ceará chegou a cogitar participação na Copa Libertadores da América. Restando quatro rodadas para o fim do campeonato, o time de Tiago Nunes atingiu um aproveitamento de 62,5% dos pontos disputados.

Sobre o assunto Ceará não perde para o Sport há quatro partidas

Zé Roberto fala sobre início no Ceará: "minha motivação maior é em prol do time"

Em clássico regional, Ceará e Sport se enfrentam pela Copa do Nordeste

Na Série A de 2021, o time cearense somou seis vitórias, oito empates e seis derrotas em 20 partidas com o comando de Tiago Nunes. Foram 20 gols marcados, 19 sofridos e 26 pontos somados. Além da vaga na Copa Sul-Americana, o Vovô finalizou o torneio em 11° lugar, somando 50 pontos em 38 partidas.

Na atual temporada, o Ceará disputou quatro jogos válidos pela Copa do Nordeste. A equipe conquistou duas vitórias e dois empates, além de ter balançado oito vezes e ter sido vazado apenas em duas ocasiões.

Em entrevista exclusiva ao O POVO, concedida no último dia 10, o treinador falou sobre contratações, o elenco atual da equipe, as metas do clube em 2022 e as possibilidades de títulos expressivos na temporada. Tiago Nunes tem utilizado os primeiros jogos desta temporada para desenvolver ideias táticas no Ceará. O treinador tem buscado implementar um time intenso nas ações ofensivas, com movimentação entre os jogadores, triangulações e posse de bola.

Líder do Grupo B do Nordestão, o Vovô Alvinegro volta a campo nesta terça-feira, 15, contra o Sport-PE, às 21h30min, pela 5ª rodada do certame regional, na Arena Castelão.

Números de Tiago Nunes no Ceará:



24 jogos

8 Vitórias

10 empates

6 derrotas

47,2% de aproveitamento

28 gols marcados

20 gols sofridos



Tags