Em clássico regional, Ceará e Sport se enfrentam pela Copa do Nordeste

Protagonistas de um dos principais clássicos nordestinos, Ceará e Sport-PE medem força nesta terça-feira, 15, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Vovô entra em campo querendo voltar a vencer após o empate diante do Sampaio Corrêa na última rodada, enquanto o Leão da Ilha vem embalado com dois triunfos consecutivos no torneio, mas com uma maratona intensa de jogos: oito partidas em menos de um mês.

O retrospecto recente de confrontos entre as equipes é favorável ao lado alvinegro. Nos últimos quatro encontros, o Vovô não perdeu nenhum: duas vitórias e dois empates. Na temporada passada, inclusive, o Ceará aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre os pernambucanos, em plena Ilha do Retiro, pelo Nordestão.

"O time do Sport a gente sabe da força que tem, da tradição que tem, independente da divisão. É um jogo extremamente difícil. É procurar impor o nosso jogo, que se a gente correr bastante e trabalhar junto tem tudo para sairmos vitoriosos desse jogo. Então passa muito pelo que a gente vai fazer e o comportamento que vamos ter dentro de campo", ressaltou o atacante Zé Roberto sobre a partida.

Diante do Rubro-Negro, o Vovô terá quase o elenco inteiro à disposição. Os únicos desfalques ficam por conta de Bruno Pacheco e Buiú, ambos ainda em processo de recuperação. O volante Richard retorna após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Entre os atletas, o único pendurado com cartões é Marlon.

O treinador paraguaio Florentín tem algumas dúvidas para a partida. Dois atletas, no entanto, estão certos de que não entraram em campo na Arena Castelão: Pedro Naressi e William Oliveira, que pertencem ao Vovô e não podem atuar contra a equipe cearense. Os atacantes Javier Parraguez e Rodrigão, ainda sem a forma física ideal, são dúvidas, assim como Jáderson e o lateral-direito Ewerthon, entregues ao departamento médico.

Ceará x Sport

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Messias e Victor Luis; Richard e Richardson; Mendoza, Vina e Lima (Erick); Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes.

Sport

4-3-3: Mailson; Ewerthon (Ezequiel), Rafael Thyere, Chico e Sander; Ronaldo, Pedro Victor e Everton Felipe; Juba, Jaderson (Cristiano) e Flávio.

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Horário: 21h30min (horário de Brasília)

Arbitragem: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araújo (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

Transmissão: Nordeste FC, SBT, TikTok, Rádio O POVO CBN

