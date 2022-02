Ceará não perde para o Sport há quatro partidas

Próximo adversário do Ceará na Copa do Nordeste, o Alvinegro de Porangabuçu não perde para o Sport há quatro partidas. Último jogo aconteceu na 32° rodada do Brasileirão 2021, quando a equipe cearense derrotou o Rubro-Negro por 2 a 1 em casa. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, 15, às 21h30 na Arena Castelão, em jogo válido pela quinta rodada do Nordestão.

Nos últimos quatro confrontos entre Ceará e Sport, o Vovô venceu dois jogos e empatou dois. Na última vez em que as equipes se enfrentaram pela Copa do Nordeste, o Alvinegro goleou o adversário por 4 a 0 em plena Ilha do Retiro, ainda pela fase de grupos da edição de 2021 do torneio, com gols de Gabriel Dias, Mendoza e Cléber, duas vezes.

Sobre o assunto Tiago Nunes diz que Ceará está em processo de evolução e ressalta: "Muito potencial de melhora"

Tiago Nunes destaca pontos positivos e negativos do empate entre Ceará e Sampaio Corrêa

Ceará abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra o Sport no Castelão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última derrota do Vovô aconteceu em 2020, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando foi superado por 3 a 2 fora de casa, com dois gols de Élton, ex-Ceará, e de Jonathan Gómez, enquanto Cléber e Vitor Jacaré descontaram para o Alvinegro. Naquele período, o Ceará havia conquistado recentemente o título da Copa do Nordeste.

Confira os últimos quatro jogos entre Ceará e Sport

Ceará 2 x 1 Sport

32° rodada do Campeonato Brasileiro

Gols: Vina e Marlon (CSC); Mikael (SPO)

Sport 0 x 0 Ceará

13° rodada do Campeonato Brasileiro

Sport 0 x 4 Ceará

7° rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste

Gols: Gabriel Dias; Mendoza e Cléber (2x)

Ceará 0 x 0 Sport

20° rodada do Campeonato Brasileiro 2020

Tags